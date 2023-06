Monopoli | padre investe e uccide la figlia dopo una lite

(Di sabato 3 giugno 2023) Ha investito e ucciso launalegata a motivi familiari. È successo a, in provincia di Bari, nella serata di venerdì 2 giugno. La vittima è una donna di 54 anni, investita dall’auto del. L’uomo, di 86 anni, è stato sottoposto a fermo e portato in carcere. Il corpo era stato rinvenuto senza vita nella serata di ieri, sul vialetto di una villa privata. Inizialmente si era pensato anche a un incidente, ma nella notte sono poi emersi indizi che hanno fatto accusare illaunafamiliare: fermato un uomo di 86 anni aLe indagini, come detto, sono partite nella serata di ieri, in seguito a una segnalazione ...

...indagini della donna trovata morta ieri sera in una strada privata di campagna di, in provincia di Bari. I carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio il...BARI. I carabinieri della Compagnia di, in provincia di Bari, in relazione alla donna di 54 anni trovata morta ieri sera in una ... Si tratta deldella vittima. Il provvedimento è stato ...TI POTREBBE INTERESSARE

Monopoli, padre investe figlia dopo una lite: in carcere per omicidio Open

La vittima, 54 anni, è stata trovata morta venerdì sera in una strada privata di campagna BARI. I carabinieri della Compagnia di Monopoli, in provincia di Bari, in relazione alla donna di 54 anni trov ...MONOPOLI - Prima la lite, poi - secondo gli inquirenti - l'investimento. Non sarebbe stato un incidente ma un omicidio, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, quanto successo ieri sera a ...