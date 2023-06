Lega | Cecchetti | ' teppisti e criminali contro Zoffili'

(Di sabato 3 giugno 2023) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta, anche se forse in questo caso sarebbe più opportuno parlare dio di… Solidarietà all'amico Eugenio, vice coordinatore regionale lombardo della, minacciato di morte con scritte spray apparse a Erba inneggianti all'anarchia e al solito Cospito. Un brutto episodio, purtroppo l'ennesimo episodio di minacce verso un esponente leghista. Auspico una solidarietà traversale, unanime e convinta". Lo afferma il deputato dellaFabrizio, segretario di presidenza della Camera e coordinatore regionale dellaLombarda per Salvini premier.

Lo dichiara il deputato lombardo dellaFabrizio... Lorenzo Cavedon, Giovanna Monni, Marco Floridi; 3 a 'Umbertide per Carizia': Alessandro Villarini (se va in giunta Nicola Moretti), Giulia Medici, Silvia3 alla: Francesco Cenciarini ...... 4 consiglieri di Fratelli d'Italia: Annalisa Mierla, Lorenzo Cavedon,Giovanna Monni, Marco Floridi; 3 di 'Umbertide per Carizia': Alessandro Villarini, Giulia Medici, Silvia; 3 della: ...

CECCHETTI (LEGA): “MINACCE DI MORTE A EUGENIO ZOFFILI A ... Mi-Lorenteggio

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta, anche se forse in questo caso sarebbe più opportuno parlare di teppisti o di criminali… Solidarietà all’amico Eugenio Zoffil ..."Zoffili a testa in giù. Morte al fascio' con la A di anarchica è la scritta apparsa nella notte nel centro di Erba insieme ad altre di stampo anarchico come 'Alfredo libero' e "Fascio appeso. No Lega ...