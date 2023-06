De Laurentiis | «Ora la serie tv per lo scudetto Qui per vincere»

Leggi su napolipiu

(Di sabato 3 giugno 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, prepara unaTV celebrativa che possa unire il Nord e il Sud dell’Italia attraverso il calcio. NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Aurelio De, presidente del Napoli, ha un obiettivo chiaro: “Io lavoro qui per“. In un’intervista al Telegraaf, ha condiviso i suoi pensieri sul calcio, sulle sue aspirazioni per il club azzurro e la voglia di continuare a. “L’importanza diloè evidente per Napoli e per i suoi abitanti. Può sembrare un riscatto contro il nord, una rivincita per coloro che si sentono svantaggiati o discriminati. Ma per me è una lotta è per unire il nord e il sud“, ha affermato De. Rispecchiando il viaggio del club negli ultimi anni, De ...