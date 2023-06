Cosa ha detto all’Inter la vittoria in FA Cup del Manchester City

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) Delè difficile dire qualdi nuovo e di non esaltante. È la migliore squadra al mondo, ha il migliore giocatore del mondo e il miglior allenatore del mondo, uno dei migliori della storia. Affrontarla è difficilissimo e qualsiasi tattica si voglia usare c’è sempre una contromossa possibile nella testa di Guardiola. La partita di oggi in finale di FA Cup contro ilUnited ci hadelle cose che l’Inter e nello specifico Inzaghi sicuramente si appunterà. Prima di tutto che Ilkay Gundogan è un fantasma che può scompigliare in ogni momento le carte. Non solo ha segnato due gol, ma in una giornata sotto tono di Kevin de Bruyne ha fatto regia offensiva con una leggerezza e un precisione incredibile. Altraevidente è l’ottimo stato di forma di Ruben Dias. ...