Caravaggio | un viaggio tra i capolavori del ‘maestro della luce’ nelle Chiese di Roma

Leggi su funweek

(Di sabato 3 giugno 2023): ecco quali visitare per ammirare idicustodisce tesori artistici e culturali immensi, spesso sconosciuti agli stessi suoi abitanti. In quanti, ad esempio, sanno che in alcuni luoghicittà è possibile ammirare gratuitamente e senza fare estenuanti file alcune opere del grande? La capitale conserva ben 23 tele di Michelangelo Merisi, passato alla storia come, appunto: la maggior parte è custodita in musei e gallerie d’arte, ma ce ne sono 6 fruibili in alcuni luoghi di culto aperti al pubblico. LEGGI ANCHE: — Ac’è una fontana scandalosa: se passi per questa piazza non riuscirai a non guardarla >> Che vi troviate a ...