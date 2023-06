Accordo sul debito Usa | Biden | «Abbiamo evitato il collasso economico»

Così, nella notte, in una dichiarazione dallo Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commentato l'debito approvato prima della Camera e poi dal ...Firmerò l'tetto del debito" sabato, afferma il presidente Biden lodando lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, e i leader di Camera e Senato. "Stiamo investendo nell'America, negli ...Il recentetra Comune e Soprintendenza ha sbloccato l'impasse che si era determinata in ... 'In questo momento sono ancora in corso le indaginicampo e sarebbe fuori luogo fornire ...

Usa, Biden: "Con l'accordo sul debito abbiamo evitato il collasso economico" TGCOM

Per il ruolo di esterno destro, Maldini e Massari sono molto interessati ad un calciatore del Sassuolo, regolarmente in doppia cifra ...In piazza Cardinal Pacca c'è un nucleo di tombe antiche, compresa quella di un bambino, che verranno riportate alla luce a partire da lunedì. È una delle poche ...