LIVE Tortona-Virtus Bologna 82-89 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | la squadra di Scariolo conquista la finale Scudetto

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Decisivo per laun Daniel Hackett da 22 punti, mentre anon bastano i 17 di Mike Daum. Con un secondo tempo da 50-27 ladi Sergiostacca il biglietto per l’ultimo atto del campionato, dove per il terzo anno consecutivo affronterà l’Olimpia Milano. FINISCE QUI! LAE’ IN! 82-89 Shengelia non sbaglia. Severini sbaglia la tripla del -2. Shengelia va in lunetta. 82-87 Hunt segna il sottomano. Un minuto e mezzo alla fine. Hackett con la rubata forse decisiva. 80-87 Macura segna il libero. Fallo tecnico fischiato a Cordinier. Tre minuti alla fine. 79-87 Assist dietro la ...