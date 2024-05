Ascolti tv - testa a testa David di Donatello e ‘Viola come il mare’

Terzo posto sul podio per 'Quarto Grado' testa a testa nel prime time di ieri sera tra i David di Donatello che su Rai1 hanno ottenuto 2.818.000 telespettatori (share del 17,3%) e la prima puntata di 'Viola come il mare 2' che su Canale 5 è stata seguita da 2.899.000 telespettatori raggiungendo ... Continua a leggere>>

david di Donatello, Paola Cortellesi ringrazia una donna di Genova che ha visto il suo film - L’attrice e regista: “Gli ha dato un senso profondo”. Il vincitore della serata è “Io capitano” di Matteo Garrone con sette statuette ... Continua a leggere>>

Femminicidio Tramontano, così Impagnatiello si giustificava con i Carabinieri: “Veleno per topi Lo uso per le pantegane” – Il video - “Quello è veleno per topi. L’ho preso perché a Milano ci sono delle pantegane grosse così”. Alessandro Impagnatiello aveva risposto così a un carabiniere che gli aveva chiesto conto del veleno per top ... Continua a leggere>>

Denis Trento morto a La Salle: il campione di scialpinismo valdostano coinvolto in un incidente sul Monte Paramont - Il pluricampione di scialpinismo Denis Trento è morto, ieri, venerdì 3 maggio, sul Monte Paramont a La Salle, in Valle d’Aosta. Valdostano di 42 anni e guida alpina, Trento non era rientrato in casa e ... Continua a leggere>>