Greta Rossetti rivela che dovrà sottoporsi a un’operazione | ecco cosa è accaduto

Nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla conclusione del Grande fratello 2024, alcuni ex concorrenti continuano a catturare l’attenzione del pubblico, come dimostrato dalle ultime notizie riguardanti Greta Rossetti . La giovane ha recentemente attirato l’attenzione sui social con un ... Continua a leggere>>

Grande Fratello, greta rossetti in ospedale preoccupa i fan: "Dovrò operarmi", e i social l'attaccano per alcune frasi - Ecco cosa è successo. greta rossetti in ospedale Tutto è cominciato quando la giovane ha pubblicato uno scatto sulle sue storie, in cui si vede lei in una sala d’attesa, con un foglio che sembra ... Continua a leggere>>

Sergio D'Ottavi del Grande Fratello, torna sui social con una storia Instagram molto particolare - Sergio D'Ottavi del Grande Fratello è scomparso dai social e i fan chiedono di lui. Lo chef ha risposto con una storia Instagram. Continua a leggere>>

greta rossetti shock: “Ho fatto il controllo e devo operarmi subito, ho un dolore incredibile” - Ecco le parole della giovane greta rossetti sul suo stato di salute dopo il Grande Fratello Una delle protagoniste indiscusse ... Continua a leggere>>