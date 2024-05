(Di sabato 4 maggio 2024) Milano, 4 mag. (askanews) – Unadiper negoziare un accordo di cessate il fuoco con Israele è arrivata in, riferisce la televisione. Una fonte anonima afferma che ci sono stati progressi significativi nei, riferisce Al Qahera News.sta ora valutando l’ultima proposta per un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il leader politico del movimento Ismail Haniyeh ha dichiarato in precedenza che unasi recherà presto al Cairo per concludere iper un accordo con Israele. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha messo in guardia ieri contro un grave attacco israeliano contro la sovraffollata città di Rafah a Gaza. Israele peraltro non ha presentato un piano ...

Per i media egiziani ci sono progressi nei negoziati Israele-Hamas - Mag 4, 2024 M.O. Milano, 4 mag. (askanews) – Una delegazione di Hamas per negoziare un accordo di cessate il fuoco con Israele è arrivata in Egitto, riferisce la televisione egiziana. Una fonte anonim ... Continua a leggere>>

Gaza, media egiziani: «Progressi significativi nei negoziati tra Israele e Hamas». Idf sferra un attacco nella Striscia - Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferrato un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ... Continua a leggere>>

M.O., tv egiziana: delegazione di Hamas in Egitto per negoziati - Milano, 4 mag. (askanews) - Una delegazione di Hamas per negoziare un accordo di cessate il fuoco con Israele è arrivata in Egitto, riferisce ... Continua a leggere>>