Coppia morta in casa - omicidio-suicidio

(Di sabato 4 maggio 2024) 12.45 Due coniugi sono stati trovati morti ina Palermo. Non è escluso possa trattarsi di un caso di. Le vittime sono una agente della Polizia municipale di 62 anni e il marito, commercialista di 58. A dare l'allarme la figlia che non riusciva a contattare i genitori. Innon sono stati trovati segni di effrazione.La donna aveva in mano una pistola.E' probabile che a sparare sia stata lei. In corso rilievi dei carabinieri.

