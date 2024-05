AstraZeneca spaventa | correlazioni con trombosi e ritiro del vaccino | ecco cosa sta accadendo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 4 maggio 2024) Oltre 50 richieste di risarcimento e numerosi casi avversi. Dopo aver ammesso che ilhacon alcuni casi diritira il propriodal mercato UE Pochi giorni faaveva per la prima volta ammesso che il proprio, seppur in pochi casi e per motivi ancora sconosciuti, poteva avere dellecon sindromi dacon trombocitopenia (Tts). La stessa azienda aveva confermato la segnalazione ad un tribunale inglese lo scorso febbraio. Secondo i media, sono state presentate oltre 50 richieste di risarcimento all’Alta Corte di Londra, in cui le vittime e le loro famiglie hanno chiesto risarcimenti per circa circa 125 milioni di dollari. Prima l’ammissione sulla ...