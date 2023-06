Guardia medica | 65 nuovi camici bianchi hanno dato la loro disponibilità

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sessantacinquemedicilaa svolgere attività nelle sedi di Continuità Assistenziale, quella che una volta si chiamava. Lo comunica Ats Bergamo, impegnata nell’attività di reclutamento dei medici disponibili: alcuni deidottori sono già contrattualizzati, altri lo saranno a breve. Con il reclutamento ancora in corso, quindi con numeri che potrebbero aumentare, in considerazione dell’esito positivo della call avvenuta oggi con i medici e del bando in scadenza il 12 giugno, si può riconfermare l’attuale rete di assistenza territoriale nelle 27 sedi, che rimangono tutte attive: alcune con la presenza fisica del medico altre invece saranno vicariate. Si precisa che un volume importante delle ...