Diletta Leotta | la rivelazione sulla gravidanza che ha sconvolto la madre | “Questa è una disgrazia”

(Di venerdì 2 giugno 2023) La conduttrice e giornalistaha parlato della suae della reazione dellaad una particolare notizia.sta senza dubbio vivendo il suo momento più dolce. Alcuni mesi fa la giornalista ha infatti rivelato di essere in attesa della sua prima figlia e frutto della sua storia d’amore con il portiere Loris Karius. Unache la conduttrice non si aspettava ma che la coppia ha accolto con gioia. Manca sempre meno al parto e per questo la giornalista si sta preparando al meglio ma soprattutto non vede l’ora di averla finalmente tra le sue braccia. Lo ha confermato anche nel corso di una recente intervista durante la quale laha rivelato alcuni retroscena. Tra questi anche uno molto ...

Aurora Ramazzotti e la mattinata molto attiva con Cesare: 'Ha un soprannome, vediamo se lo indovinate': 'Michelle Hunziker, la vorrei in sala parto con me. È mamma e nonna da prendere ...... torna in edicola per il suo quarto numero dopo i sold out delle uscite con le cover dedicate a, a Clio Make Up e ai The Jackal. Fiorello racconta con la sua verve e la sua ironia il ...esplosiva in costume al 6° mese di gravidanza. 'Volevo chiamarla Ofelia ma..' Iscriviti alla newsletter

Diletta Leotta: 'Io incinta, non riuscivo più a parlare. Sul matrimonio con Karius e il ritorno su Dazn...' FOTO! Calciomercato.com

Diletta Leotta superstar: lancia un podcast sulla maternità, chiama Michelle Hunziker e chiude la stagione di serie A ...“Fiorello, il fenomeno italiano”. È questa la cover story del prossimo numero di Postalmarket, in edicola ai primi di giugno. Lo storico catalogo italiano, ...