Basket femminile | Italia | domani amichevole contro la Croazia in vista dell’Europeo

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’si prepara all’europeo di, in programma al 15 al 25 tra Tel Aviv e Lubiana. Per le ragazze di Lino Lardosera ci sarà un testlain preparazione alla manifestazione iridata che si fa sempre più vicina.Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle 14.00nela Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone col Belgio alle 14.15. “Partiamo per Atene con una settimana in più di allenamenti e qualche recupero importante nell’organico, a Pordenone abbiamo avuto più tempo per focalizzare alcune situazioni offensive. Ci ...