Barbara D' Urso innamorata pazza della nipotina | la foto rarissima con la nuora

Puntuale come ogni anno, anche oggi è andata in onda l'ultima puntata di Pomeriggio 5, programma ideato e condotto daD'. Una puntata attesissima quella di quest'oggi dopo le voci, che anche quest'anno come già avvenuto in passato, si sono susseguite nelle scorse settimane sui maggiori siti web e testate ...L'applauso degli ospiti did'è scattato quando la conduttrice ha invitato la sua ospite a mostrare la mano sinistra, soffermandosi sull'anello al dito. 'Ho anche il bouquet ', ha ...d'ha salutato il suo pubblico, la dodicesima edizione di Pomeriggio 5 è giunta al termine . Sulla conduttrice campana, in questi giorni, è stato detto di tutto: se ne va da Mediaset , ...

Barbara D'urso innamorata della sua nipotina: a passeggio mano nella mano con la nuora ilmessaggero.it

Barbara D'Urso chiude Pomeriggio Cinque: un addio definitivo Il 2 giugno va in onda l'ultima puntata stagionale: secondo molti, potrebbe trattarsi dell'ultima edizione, prima del… Leggi ...Barbara D’Urso ha atteso la conclusione della stagione in corso di Pomeriggio5 per smentire le voci relative a una sua imminente uscita da Mediaset. Dopo le voci sempre più insistenti che la volevano ...