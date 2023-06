Brescia-Cosenza | il playout della vergogna | fumogeni e invasione di campo | arbitro e giocatori costretti a rifugiarsi negli spogliatoi – Il video

(Di giovedì 1 giugno 2023) È finita nel caos questa sera ala gara di ritorno deidi Serie B tra la squadra di casa ed il. Quando la partita sembrava avviata ai tempi supplementari, con ilin vantaggio per 1-0 (stesso risultato a favore delall’andata) la squadra calabrese ha piazzato il guizzo decisivo, con Meroni a pareggiare il conto al 95?. 1-1 e partita virtualmente finita: dunqueretrocesso in Serie C,salvo. Ma alla ripresa del gioco, per i pochi istanti rimanenti, la situazione sfugge di mano. Prima parte un fitto lancio dida partecurva dei tifosi di casa. L’sospende il match, nella convinzione di poterlo riprendere poco dopo. Ma la situazione degenera. I ...

1 - 1 e partita virtualmente finita: dunqueretrocesso in Serie C,salvo. Ma alla ripresa del gioco, per i pochi istanti rimanenti, la situazione sfugge di mano. Prima parte un fitto ...La gara di ritorno dei playout di serie B traè finita nel caos. La partita è stata sospesa nel recupero per un lancio di fumogeni e una parziale invasione di campo da parte dei tifosi della squadra lombarda, che giocava in casa ...La situazione è degenerata all'esterno dello stadio, nel "parcheggio vip", al termine della p artita di ritorno dei play - out di Serie B tra. Alcuni tifosi delhanno dato alle fiamme diverse auto , creando caos e tensione. Si è registrato anche qualche tafferuglio con le forze dell'ordine . Parallelamente, all'...

Brescia-Cosenza 1-1: gol e highlights, Cosenza salvo al 95', Brescia in C. Caos nel finale Sky Sport

Finisce nel caos a Brescia la gara di ritorno dei playout di serie B tra la squadra di casa ed il Cosenza. La partita è stata sospesa nel recupero per un lancio di fumogeni e una parziale invasione di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Playout di B, Brescia-Cosenza 1-1: i lombardi retrocedono in C, ultrà invadono il campo ...