Potrebbe volerci ancora del tempo per gli X-Men nell’MCU e questo è un bene!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 maggio 2023) Dovremo aspettareun po’ prima che gli X-Men vengano introdotti nel MCU.essere un problema, ma in realtà può solo che far bene alle fasi 5 e 6. Come sappiamo, l’acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney nel 2017 ha reso possibile l’inserimento delle proprietà Marvel di proprietà della Fox nel MCU. Con i Fantastici Quattro e Blade che hanno già le date di uscita confermate, gli X-Men sono la prossima attesissima proprietà della Fox a debuttare nel MCU. X-Men: per adesso non ci sarà spazio per i mutantiSfortunatamente per i fan degli X-Men, per l’arrivo del gruppo mutante probabilmente ci vorràun po’ di. Con la maggior parte dei film e degli show delle fasi 5 e 6 che hanno date di uscita confermate, il programma attuale del MCU sembra ...