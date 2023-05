Marano | 68enne investita da un' auto | morta in ospedale

(Di martedì 30 maggio 2023) E' deceduta all'San Giuliano di Giugliano la donnada un'nel pomeriggio di oggi in via San Rocco, popolosa periferia di. Aveva 68 anni.La vittima - che...

E' deceduta all'ospedale San Giuliano di Giugliano la donna investita da un'auto nel pomeriggio di oggi in via San Rocco , popolosa periferia di. Aveva 68 anni. La vittima - che risiedeva in un'arteria limitrofa al luogo teatro dell'incidente - stava attraversando la strada al momento dell'impatto. La dinamica è ora al vaglio della ...

