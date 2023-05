Cagliari-Parma | Playoff Serie B calcio 2023 oggi | orari 30 maggio | programma | tv | streaming

(Di martedì 30 maggio 2023) Si giocherà questa sera, martedì 30, la seconda semifinalediB. Alle 20.30, in un match che sarà trasmesso su Sky, DAZN, Helbiz e OneFootball, di fronte si troveranno. Le due squadre, considerate tra le candidate alla promozione diretta, hanno concluso la stagione regolare appaiate a quota 60 punti, ma ilaveva dalla sua gli scontri diretti: 1-1 in Sardegna e vittoria 2-1 al Tardini. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Per questo gli emiliani sono riusciti a conquistare il quarto posto e a qualificarsi direttamente per la semifinale. Un vantaggio che dà la la possibilità di giocare il ritorno in casa e di avere due risultati su tre ...

... giovedì il Bari avrà dalla sua l'infuocato tifo del San Nicola, ma un solo risultato a disposizione su tre per accedere alla finale contro la vincente die fare valere la statistica ...Nell'altra andata di semifinale si affronteranno domani. . 29 maggio 2023Ildomani in campo nel playoff di andata contro il: l'Unipol Arena sold out in meno di quarantotto ore I tifosi delnon vogliono perdersi la semifinale playoff d'andata contro il ...

È iniziata l'avventura playoff del Parma calcio. Missione serie A per i crociati che sono decollati dall'aeroporto Verdi lunedì alle ore 16 con destinazione Cagliari, in vista del… Leggi ...La partita Cagliari - Parma di martedì 30 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per le semifinali playoff d'andata di Serie B 2022 ...