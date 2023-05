Volley femminile | Davide Mazzanti | “Thailandia squadra difficile da affrontare | abbiamo lavorato sul cambio palla”

(Di lunedì 29 maggio 2023) La Nazionale italiana diinizierà domani il proprio cammino nella Nations League: nella prima giornata della Pool 1, alle ore 16.00 italiane ad Antalya, in Turchia, le azzurre sfideranno, all’Antalya Spor Salonu, la. Al sito federale ha presentato la sfida con queste parole il CT azzurro,: “Laè unasempre moltoda, forse perché ha un modo piuttosto diverso di giocare rispetto a quello che incontriamo solitamente“. Vi sono però anche motivazioni tecniche e non solo tattiche alla base delle considerazioni del tecnico dell’Italia: “Inoltre troveremo unache sta lavorando insieme già da molto tempo e che quindi giocherà con un ...

... corsa in montagna, atletica, tennis, nuoto, torneo di pallanuoto per adulti, bambini e per disabili, subacquea, rugby,, calcio per adulti, giovanile e, bocce, petanque, equitazione, ......la squadra di serie B1 di Orvieto " la storica promozione al campionato di A2. Dopo l'esperienza con la squadra umbra, Iannuzzi è stato allenatore della prima squadra di serie B2 del...Nella stessa data e nella medesima sede, il giornalista Massimo Salmaso condurrà unTalk ... 13 medaglie d'oro tutto ciò che c'era da vincere è stato vinto insieme a un bronzo mondiale,...

Volley femminile, VNL 2023. Ad Antalya inizia l'avventura azzurra con quattro sfide mozzafiato OA Sport

Emanuel Riviera Volley in finale per la serie B2 contro Massalombarda, che ha eliminato l'Ediliziacrobatica Parma nell'altra semifinale. Le riminesi hanno battuto a Carpi la Mondial Texcart per 1-3 (2 ...Volley Millenium Brescia ufficializza l’inserimento dell’allenatore romano nel ruolo di responsabile tecnico delle squadre giovanili di Millenium. Millenium Brescia ufficializza l'inserimento dell'all ...