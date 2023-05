Valditara | ' Stipendi più alti contro la fuga dei docenti'

...deglidei docenti - sottolinea Gianna Fracassi, segretaria della Flc Cgil - ma nel documento di economia e finanza per il rinnovo dei contratti la cifra stanziata è zero.ha un'...sulla questione: 'Dobbiamo cercare di trovare le risorse per valorizzare glidi tutti i docenti' e 'occorre trovare incentivi per le aree più disagiate o di frontiera ...Molti insegnanti lavorano con contratti precari e ricevonobassi rispetto ad altre ... Giuseppe, ritengo che si dovrebbe garantire uno stipendio dignitoso di base per tutti. E fare ...

Valditara promette ai docenti aumenti di stipendio e piano casa: nessun taglio alla scuola pubblica! Tecnica della Scuola

Un piano casa per aiutare i docenti fuori sede a pagare l’affitto, permettendogli di restare così più a lungo nelle provincie dove ...Il ministro per l’Istruzione Giuseppe Valditara nega che il Governo stia tagliando risorse alla scuola, anzi, “nella finanziaria ci sono state più ...