All'85' di Sampdoria - Sassuolo, finita 2 - 2, Stankovic ha richiamato in panchina Fabioper prendersi l'ultima standing ovation ...All'85' Stankovic richiama in panchina Fabio: in quel momento al Ferraris il tempo si ferma per il capitano blucerchiato che scoppia inper quella che potrebbe essere la sua ...nel finale per

VIDEO / Quagliarella, lacrime e standing ovation per l’ultima al Ferraris in Serie A fcinter1908

Fabio Quagliarella, tutto o niente: il calciatore dà il massimo, ma non riesce ad evitare la retrocessione Samp. Il futuro è a un bivio.Sostituito all’88’ del match tra Sampdoria e Sassuolo, il capitano blucerchiato non ha trattenuto le lacrime di fronte agli applausi del suo pubblico ...