Piattaforma Plus | rinnovato il patto Avellino-Benevento | la patata bollente nelle mani del Governo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiLache unisce quella di Valle Ufita in provincia di, e di Ponte Valentino nel beneventano, prende sempre più forma e, almeno nell’unità d’intenti istituzionale. Dopo l’intesa sottoscritta qualche settimana fa aoggi si è riunito anche il Consiglio provinciale di, allargato alla presenza delle istituzioni sannite per fortificare la strategia condivisa per le aree interne. Lo sottolinea in apertura dei lavori il Presidente di Palazzo Caracciolo, Rizieri Buonpane: “E’ un discorso dobbiamo portare avanti insieme tra le due Province. Non ci può essere contrapposizione non può essere una guerra tra poveri, siamo aree interne parliamo di infrastrutture importanti che possono pregiudicare il futuro di questa parte di territorio e questo ...