Nations League | i convocati di Mancini | ritorna Zaccagni | out Tonali che andrà in Under 21

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il tecnico della Nazionale, Roberto, ha diramato la lista deiper le Finali di. La preparazione inizierà già domenica sera, quando al termine dell’ultima giornata di Serie A, la Nazionale si radunerà a Roma. Lunedì poi trasferimento a Cagliari. Tanti rientri, soprattutto quello di, numeri alla mano per gol e assist, il miglior azzurro della Serie A. Spicca infine l’assenza di Sandro. Il milanista sarà qunidi logicamente convocato per gli Europei21, venendo “prestato” agli azzurrini. Ecco la lista completa. PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli). DIFENSORI: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), ...

Ora sono concentrato sul finale di campionato e poi voglio mettermi a disposizione della Nazionale per disputare la Final Four di, questo è il mio grande obiettivo attuale', ha ...

Per la seconda volta nella sua storia l'Italia si gioca le Finali di Nations League, l'ultimo atto del torneo per nazionali più recente nel panorama calcistico europeo. Dopo il 3° posto del 2021, ...