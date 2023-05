Napoli-Sampdoria | biglietti in vendita dalle 15 | i prezzi

(Di lunedì 29 maggio 2023)chiude la Serie A 2022-23 degli azzurri Campioni d’Italia. La sfida testa-coda contro i blucerchiati sarà la firma finale su un campionato straordinario che ha consentito alla squadra di Luciano Spalletti di vincere il terzo Scudetto della sua storia, dopo 33 anni dall’ultima volta. La Lega Serie A ha diramato gli orari ufficiali della 38a giornata di campionato.si giocherà domenica 4 giugno alle 18.30. Il comunicato delper la gara di Campionatovs, in programma il 4 giugno 2023 alle ore 18:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, saranno posti ina partireore 15.00 di lunedì 29 maggio 2023. In attesa ...

Serpeggia poi un certo malumore tra i tifosi delper la scelta di De Laurentiis di non far ... domenica 4 giugno, dopo la partita con la, ci sarà un grande spettacolo al Maradona, ...... mentre ilscenderà in campo per l'ultima gara del suo campionato e per la festa conclusiva della stagione domenica alle 18.30 contro la. La Lega Serie A ha anche stabilito che nell'......30 TORINO - INTER ESCLUSIVA DAZN 03/06/2023 Sabato 21:00 CREMONESE - SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN 03/06/2023 Sabato 21:00 EMPOLI - LAZIO ESCLUSIVA DAZN 04/06/2023 Domenica 18:30...

UFFICIALE - Napoli-Sampdoria, c'è l'orario dell'ultimo match al Maradona! Tutto Napoli

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Da 0-2 a 2-2, i rossoblu sono riusciti a rimontare nel finale degli azzurri che nulla hanno più da chiedere al campionato. Un Napoli ormai Campione d’Italia pareggia sul 2-2 una partita spettacolare i ...