LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 80-75 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | l’EA7 soffre | ma con Datome trova il 2-0 nella serie

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata! Vince, dunque, l’, che supera 80-75 lain gara-2 delle semifinali dellaA di. Con questo successo i ragazzi di Ettore Messina vanno sul 2-0e ora voleranno in Sardegna per provare a chiudere subito i giochi e non correre rischi. Per, invece, è già il momento da dentro o fuori con i due match in casa da vincere assolutamente per arrivare a gara-5. 80-75 Due su due per Baron, mancano 11? alla fine 78-75 Uno su due ai liberi per Bendzius, ...