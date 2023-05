Irritazione del sindaco di Napoli Manfredi con De Laurentiis Repubblica

(Di lunedì 29 maggio 2023) Scrive l’edizione napoletana di(firma Antonio Di Costanzo) che ildiè irritato con Aurelio De. L’di Gaetanoè ormai palese. Alnon piacciono i continui rinvii, le riunioni a vuoto sulla festa scudetto del 4 giugno. Per adesso la polemica viaggia sottotraccia ma l’armonia con il presidente delAurelio Denon è più quella di qualche settimana fa. Il Comune, in particolare, lamenta che ancora non c’è un programma definito per i festeggiamenti. E questo diventa un problema anche amministrativo perché Palazzo San Giacomo dovrà emanare ordinanze sul traffico e altro, dopo un iter che prevede riunioni tecniche in prefettura e ...

... a ogni nuova delibera della Corte dei conti sullo stato di attuazionePnrr, il governo risponde con, screditando e delegittimando il lavoro dell'organo di viale Mazzini. E se prima ......o dil'herpes sta di nuovo facendo capolino 'Il fastidio è provocato dall'...o una immuno - compromissione' spiega il dottore 'In quest'ultimo caso si ha un'attivazione...primo cittadino per la lunga attesa e per le mancate decisionipatron azzurro sui festeggiamenti di fine campionato. Oggi riunione in prefettura. E ora il patron azzurro vuole la ...

"No a un altro Rosa Chemical". L'irritazione di Amadeus sui casting ... ilGiornale.it

Ai casting dei giovani la presunta irritazione del conduttore per la presenza di "invadenti" emissari della Rai. La narrazione a tinte forti sulla nuova governance si estende anche a Sanremo ...L’erogazione della terza rata avverrebbe quasi per intero, in modo da non aprire una crisi sul Pnrr. Ma la sospensione di 300 o 400 milioni lascerebbe capire che la Commissione si aspetta dall’Italia ...