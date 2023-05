Dopo sette anni c’è di nuovo un piano per le malattie rare “Ma se non si passa alla pratica non servirà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Svolta virtuosa o ennesima occasione persa? È questo l’interrogativo principale sollevato dall’approvazione del SecondoNazionale(PNMR) da parte della Conferenza Stato-Regioni, che prevede una serie di misure attese da migliaia di persone con patologie poco diffuse e dalle loro famiglie. Il PNMR approvato il 24 maggio e relativo al periodo 2023-2026 prevede nove aree di riferimento specifiche che riguardano altrettanti settori di intervento in ambito di politica sanitaria e di ricerca molto importanti. Il precedenteera scaduto nel 2016 e finora non si era trovato l’accordo per approvarne uno. La Conferenza Stato-Regioni per la sua attuazione ha stanziato 25 milioni di euro l’anno a valere sul Fondo sanitario nazionale per gli2023 e 2024. In ...