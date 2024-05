Festival nel quartiere di Sant' Ambrogio - le iniziative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 - Quattro giorni di attività ed eventi dedicati aldie alla sua comunità: con attività nelle botteghe artigiane e nei negozi di, la 'cena dei popoli', con le tre più importanti comunità religiose del, l'omaggio a Fabio Picchi e attività culturali. E' quanto propone la seconda edizione della rassegna 'Salein' in programma dal 30 maggio al 2 giugno con 'i luoghi e la città' come tema prescelto. L'iniziativa è stata presentata oggi al Teatro del Sale. A inaugurare il, giovedì 30 maggio, sarà le cena dei popoli con Padre Bernardo, Abate di San Miniato al Monte, il Rabbino Gadi Piperno e l'Imam Izzedin Elzir. In scena poi Maria Cassi con ...