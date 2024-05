Perché Isola dei Famosi andrà in onda di domenica? Cosa c' è sotto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In queste ore a sorprendere tutti i fan dell'dei, che specie in questa edizione sono davvero pochi, è la notizia inerente un nuovo cambio di palinsesto. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza, infatti, si accinge a vivere un nuovo cambio di giorno. Un po' di tempo fa è stato sospeso il doppio appuntamento settimanale, in quanto era davvero un suicidio per Mediaset spendere ben due serate per trasmettere un programma dai costi così elevati e dagli ascolti così bassi. Poi era trapelata la notizia di uno slittamento dal lunedì al martedì, per favorire la messa indi Io Canto Family, che partirà lunedì 20 maggio su Canale 5. Ebbene, in queste ore è arrivata un'ulteriore modifica, decisamente insolita e atipica. L'deisi sposta allaa partire ...