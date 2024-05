Mercato Napoli - l’erede di Osimhen con lo scambio | Manna al lavoro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ilsta già lavorando per il prossimo calcio, il prossimo d.s. Giovannilavora a unoin attacco. Un campionato davvero da dimenticare quello disputato dal, che nelle ultime tre partite restanti di Serie A, proverà a conquistare almeno la qualificazione alla Conference League. Difficile pensare che i partenopei possano ambire a un traguardo più alto, dopodiché sarà tempo di grandi cambiamenti. Il presidente Aurelio De Laurentiis affiderà la direzione sportiva a Giovanni, che si libererà dalla Juventus al termine del campionato. Di fatto il d.s. già sta però lavorando per gli azzurri, scambiando i primi contatti. La priorità in casaè la scelta del nuovo allenatore, ma subito dopo si penserà all’acquisto di un nuovo ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendiamo che il sig. Sabino De Micco , consigliere della 6^ Municipalità, sarebbe coinvolto in una inchiesta di voto di scambio politico mafioso. Lo stesso fu eletto come candidato presidente della lista “Progetto ...

Si stavano preparando alle Europee, dopo aver condotto una campagna elettorale per la municipalità di Ponticelli e per il consiglio comunale di Cercola . È questo lo scenario che emerge...

CM.com - Scambio Lukaku-Osimhen col Chelsea, De Laurentiis apre e Manna lavora all'affare! - CM.com - scambio Lukaku-Osimhen col Chelsea, De Laurentiis apre e Manna lavora all'affare! - Calciomercato napoli - Il rinnovo firmato fino al 2026 mette il napoli in una posizione di forza su Osimhen, per l'attaccante nigeriano De Laurentiis vuole i soldi della clausola rescissoria tra i 120 ...

Tremano i clan di Napoli Est, c’è un nuovo pentito a Ponticelli - Tremano i clan di napoli Est, c’è un nuovo pentito a Ponticelli - L’ultima inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di napoli ha svelato il sistema del voto di scambio politico mafioso a Cercola e nell’ordinanza di custodia cautelare sono state incluse anche ...

Napoli, arrestate sette persone per voto di scambio politico-mafioso - napoli, arrestate sette persone per voto di scambio politico-mafioso - A Cercola, in provincia di napoli, un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di sette persone per voto di scambio politico-mafioso. Le indagini, concentrate sulle elezioni amministrative de ...