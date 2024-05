ATP Roma - Novak Djokovic | Fiducioso del mio percorso di avvicinamento per il Roland Garros

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Poca voglia di parlare pernella conferenza stampa di rito, in vista dell’esordio di venerdì 10 maggio negli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. Il n.1 del mondo è tra gli osservati speciali di un torneo che ha perso altre grandi attrazioni come Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Quest’oggi è arrivata anche la notizia del forfait di Matteo Berrettini, che quindi non affronterà Stefano Napolitano nel derby. Dopo aver deciso di non giocare Madrid, il serbo ha precisato il motivo della sua scelta e come abbia lavorato: “L’assenza alla Caja Magica faceva parte dei programmi e avevo bisogno di un blocco di lavoro che mi potesse garantire di crescere di livello in vista del mio grande obiettivo, il. Devo dire che la preparazione è andata per il meglio e sono convinto di esprimere un ...

Un 2024 di grandi cambia menti per Novak Djokovic . Il numero 1 al mondo ha scelto infatti di chiudere il rapporto di collaborazione con il proprio preparatore atletico Marco Panichi , entrato nel suo team nel 2017 e rimasto al suo fianco per sette ...

Novak Djokovic dovrà vincere a Roma per ripartire davanti a Jannik Sinner nel Ranking ATP virtuale a Parigi: il vantaggio del serbo nei confronti dell’azzurro nell’aggiornamento odierno della classifica mondiale, infatti, è di 1130 punti, ma il ...

