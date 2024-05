Osimhen - De Laurentiis è aperto a una trattativa col Chelsea che comprenda Lukaku

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si parla sempre più incessantemente del futuro di Victor. In realtà, subito dopo il rinnovo era già chiaro che quest’estate av irebbe detto addio al Napoli, ma, oltre la clausola rescissoria, il club punta ad ottenere qualche altro vantaggio dalla sua cessione. Che il Psg sia forte sull’attaccante del Napoli è notizia risaputa da tempo, così come però la preferenza diper la Premier. E proprio su questo punto, secondo quando detto ieri sera da Sky: «La possibilità di tornare a giocare in Francia non entusiasma, che ci ha già giocato col Lille. Chiaramente giocare col Psg è diverso perché puoi fare partite come la semifinale di Champions di stasera, però la sua preferenza è l’Inghilterra. Arsenal esono le due squadre che potrebbero prenderee finché ci sarà ...