Criscitiello | “ADL e Lotito comandano il calcio italiano e il Napoli ha scritto la storia”

Criscitiello: "ADL e Lotito comandano il calcio italiano e hanno portato vantaggi ai loro club" Tutto Napoli

Michele Criscitiello, giornalista, ha elogiato Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, presidenti rispettivamente di Napoli e Lazio, per il loro lavoro, nel suo editoriale per Sportitalia: "Napoli e L ...Così scrive Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com, sui campionati di Napoli e Lazio. "Questa serie A è stata all'insegna del Made in Italy. Napoli e Lazio. Allenatori toscani e ...