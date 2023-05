Cagliari-Parma | il centro coordinamento club rinuncia alla trasferta | “Costo voli troppo alto”

(Di lunedì 29 maggio 2023) La semifinale di andata playoff di Serie B trasi giocherà con pochi tifosi ospiti al seguito. Il motivo? Ildei biglietti aerei per il capoluogo sardo. Per questo motivo molti supporters gialloblu hanno deciso direverso l’Unipol Domus. “Ildis comunica con dispiacere e rammarico che a causa dell’aumento sproporzionato deldeie della pochissima disponibilità e richiesta di posti ci vediamo costretti ad annullare ladi”, l’annuncio sui social. SportFace.

Le semifinali dei play off di Serie B metteranno di fronte Sudtirol - Bari, questa sera, e, martedì alla Unipol Domus Arena. La sfida tra rossoblù ed emiliani è stata, per 30 anni, ...Insieme asono i grandi favoriti di questi playoff. Un pareggio e vittoria il bilancio degli scontri con gli altoatesini in regular season. L'ultimo confronto risale allo scorso 10 ...SERIE B - Serie B, Saràla seconda semifinale dei playoff di Serie B: all'Unipol Domus, i sardi battono 2 - 1 il Venezia. Protagonista Lapadula con una doppietta tra il 14 e il 18 , ...

L'undici di Fabio Pecchia sfiderà la squadra di Claudio Ranieri per la prima semifinale dei playoff della serie B ...L'allenatore ha parlato alla vigilia della sfida d'andata dei playoff di Serie B contro i sardi allenati da Ranieri ...