Bimbo muore annegato in piscina a Roma | indagano i Cc

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avvalorata anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, ilera con la mamma e altri amici della stessa comunità ivoriana in una festa ...Gli inquirenti hanno ascoltato dei testimoni e dal loro racconto emerge che ilha vagato da solo per alcuni minuti all'interno del centro sportivo: ha raggiunto anche i campi da tennis e lì ...Ilsi sarebbe, però, nuovamente allontanato per raggiungere la piscina dopo avere scavalcato delle recinzioni. Il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che oggi si ...

Roma, bambino di tre anni muore annegato in piscina TGCOM

Si trovava con la famiglia a una festa quando si sarebbe allontanato dal locale oltrepassando la recinzione. Un bambino di tre anni è morto, ieri sera intorno alle 20, dopo essere annegato in una… Leg ...Un bambino di tre anni, di nazionalità ivoriana, è morto ieri sera, poco prima delle 20, a Roma dopo essere annegato in una piscina in un centro sportivo nella zona di Centocelle. (ANSA) ...