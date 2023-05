Serie A 2022-23 | lotta per la salvezza | Lecce salvo | Spezia e Verona si contendono l’ultimo posto disponibile

(Di domenica 28 maggio 2023) Anche la-23 come nella scorsa stagione regalerà gli ultimi verdetti nelle giornate conclusive e il discorso per laè simile a quello che sarebbe valso per lo scudetto in caso di arrivo di due squadre a pari punti: la novità in questa edizione del campionato è che per stabilire l’ultima retrocessa InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

...(contro Lecce e Udinese) e potrebbe segnare in tre partite di fila in campionato per la prima volta dall'aprile(quattro in quel caso). Daniel Ciofani, attualmente a quota 99 presenze inA,...Il centravanti, laureatosi campione del mondo nello scorso mondiale in Qatar, ha trascinato i ... In questa stagione inA Lautaro Martinez ha disputato 37 partite, segnando 21 reti e fornendo ...All'U Power Stadium, il match valido per la 37ª giornata di/2023 tra Monza e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'U Power Stadium, Monza e Lecce si affrontano per la 37esima giornata dellaA ...

Serie A 2022/23 - Spezia - Torino 0-4 - Video RaiPlay

Monza-Lecce 0-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 37ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate anche gli ...Bologna-Napoli 2-2 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 37ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate anche gli ...