Piazza di Siena | Nepi Molineris | “Roma deve entrare nello Slam dell’equitazione mondiale”

(Di domenica 28 maggio 2023) "Ci sono tanti eventi internazionali di equitazione e da oggi ci prendiamo l’impegno con la Fise per creare un’azione di sistema che sappia generare maggior valore globale" La ‘bomba’ dell’event director del 90esimo Concorso didi, Diego, arriva in coda alla conferenza stampa nella quale ha illustrato numeri in impennata: “. Ha tutto per esserci e serve un salto in avanti, deciso, definitivo. Non possiamo più pensare di vincere nel mondo da soli -spiega Diego, d.g. di Sport e Salute ed Event Director didi-. Ci sono tanti ...

...e da oggi ci prendiamo l'impegno con la Fise per creare un'azione di sistema che sappia generare maggior valore globale" La 'bomba' dell'event director del 90esimo Concorso didi, Diego ...Equitazione e inclusione , un connubio che oramai da anni fa didiun concorso ippico unico nel panorama mondiale degli eventi equestri. Anche quest'anno infatti a chiudere la manifestazione tra le più attese della primavera romana, insieme al ...La 'bomba' dell'event director del 90esimo Concorso didi, Diego Nepi Molineris , arriva in coda alla conferenza stampa nella quale ha illustrato numeri in impennata: "Roma deve entrare nello Slam dell'equitazione mondiale. Ha tutto per ...

Piazza di Siena 2023 oggi in tv: orari Gran Premio Roma, programma, streaming OA Sport

Galoppatoio sold out per la prova di Villa Borghese dell'Italia Polo Challenge. Perillo: "Il nostro sport pilastro dello Csio di Roma" ...La 'bomba' dell'event director del 90esimo Concorso di Piazza di Siena, Diego Nepi Molineris, arriva in coda alla conferenza stampa nella quale ha illustrato numeri in impennata: “Roma deve entrare n ...