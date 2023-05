Spero che in Occidente ci siano persone ragionevoli che lo capiscano", ha dichiarato Lavrov alla trasmissione '. Cremlino. Putin'.... il Papa, come è noto, si astiene dal criminalizzareed invita Kiev a cercare vie di pace a ... Braz d'Aviz celebrante'altare). 'Oggi nel mondo c'è tanta discordia, tanta divisione. Siamo tutti ...Kiev ne è convinta, mentre prende il via in Germania l'addestramento delle sue forze'uso dei tank statunitensi Abrams. Di dialogo connon se ne parla: 'Non c'è forza che possa costringere ...

Mosca, F-16 all'Ucraina L'Occidente sta giocando con il fuoco ... Agenzia ANSA

MOSCA, 28 MAG - Secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, con i piani per fornire aerei F-16 a Kiev gli occidentali stanno "giocando col fuoco". (ANSA) ..."Il numero di truppe russe nel territorio della Bielorussia si è molto più ridotto rispetto a qualche mese fa: prima potevano essere 10-11mila, ora sono diverse migliaia. (ANSA) ...