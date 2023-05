Luton | squadra dedica la promozione al capitano Tom Lockyer | vittima di un malore ieri contro il Coventry

Leggi su sportface

(Di domenica 28 maggio 2023)ilTown ha centrato la, che mancava da 30 anni, in Premier League nella finaleil. Nell’atmosfera magica di Wembley ill’ha spuntata ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementarindo la vittoria alTomnel primo tempo della sfida, ildegli Hatters ha accusato unche lo ha costretto al ricovero in ospedale. Attimi di grande spavento in campo con i sanitari che sono rimasti in campo diversi minuti per soccorrere.Per fortuna al termine della gara i compagni hanno ricevuto buone notizie sulle condizioni del, che sta bene anche ...