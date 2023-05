L' influencer calabrese Rocco Giacobbe in ospedale per aver mangiato biscotti alla marijuana VIDEO

(Di domenica 28 maggio 2023) L'e imprenditore, residente in Thailandia e seguito da oltre 65mila persone sulla sua pagina Facebook " Viaggiando in Asia ", è stato ricoverato dopo...

L'e imprenditoreRocco Giacobbe , residente in Thailandia e seguito da oltre 65mila persone sulla sua pagina Facebook " Viaggiando in Asia ", è stato ricoverato dopo aver mangiato ...Inoltre, nel corso del programma, le due avevano avuto diversi scontri, in uno dei quali la showgirlaccusò l'di essere andata a ' scrocco ' ad una vacanza con il suo ex marito, ...La donna sarebbe nuora del bossMoreno Gallo, morto nel 2013. Si ritorna a parlare della 'ndrangheta in Canada. Claudia Iacono, 39 anni,molto nota sui social per avere lanciato ...

Influencer calabrese ricoverato dopo aver mangiato 'biscotti alla ... Telemia

L'influencer e imprenditore calabrese Rocco Giacobbe , residente in Thailandia e seguito da oltre 65mila persone sulla sua pagina Facebook " Viaggiando in Asia ...Terribile esperienze per Rocco Giacobbe, l'influencer reggino che la notte scorsa ha rischiato la vita per una leggerezza ...