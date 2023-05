Juventus-Milan 0-1 | gol di Giroud | rossoneri in Champions

(Di domenica 28 maggio 2023) Torino, 28 mag. (Adnkronos) - Ilsupera 1-0 laallo Stadium grazie al gol dinel primo tempo e conquista matematicamente un posto inLeague nella prossima stagione, salendo a 67 punti, a +6 sull'Atalanta a una sola gara dalla fine della stagione, mentre laresta al settimo posto a 59 punti. Prima della gara tre assenze pesanti per Allegri, che deve rinunciare a Vlahovic, Pogba e Fagioli, oltre all'ex De Sciglio, quindi il tecnico bianconero schiera contemporaneamente Di Maria e Chiesa alle spalle di Kean. Pioli invece dà ancora fiducia a Thiaw al centro della difesa con Tomori. A centrocampo conferma per Krunic al fianco di Tonali, mentre Messias, Brahim Diaz e Leao a supporto di. Ilparte bene e al 9' sfiora il ...

La squadra di Pioli a 67 punti, +6 sull'Atalanta. Bianconeri restano al settimo posto a 59 punti Ilsupera 1 - 0 laallo Stadium grazie al gol di Giroud nel primo tempo e conquista matematicamente un posto in Champions League nella prossima stagione, salendo a 67 punti, a +6 sull'...6 Massimiliano Allegri , tecnico della, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il: 'Dopo la partita ho pensato ai ragazzi, hanno fatto una stagione importante da chiudere bene a Udine. Non l'auguro a nessuno, davvero. ...

Juve-Milan 0-1: gol di Giroud | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

La sconfitta contro il Milan spegne il sogno Champions della Juve, ma Massimiliano Allegri non vuole sentire parlare di fallimento. "Dopo la partita ho ringraziato i ragazzi, perché comunque hanno ...Come riporta Opta Paolo, il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 1990/91 e il 2009/10. 2/2 - ...