Irresistibile Fiorello | il conduttore inventa la lettera di dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai

Non ci sono dubbi: Viva Rai 2 è il programma dell'anno. Un format, quello firmato daall'alba su Rai 2, già buono per le teche televisive. Innovativo,, seguitissimo. Già, l'ennesimo successo dello showman, che ormai da decenni non sbaglia un colpo. E Rosario ...

Rosario Fiorello fa ridere l'Italia intera immaginando, nella puntata di venerdì di Viva Rai2, la lettera di dimissioni dalla Rai di Lucia Annunziata.Fiorello ha rivelato un aneddoto recente sulla conversazione telefonica con De Laurentiis e Spalletti sullo show al Maradona di Napoli.