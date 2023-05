Golf | squillo di Matteo Manassero nel Challenge Tour Il veneto si aggiudica il Copenhagen Challenge

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Arriva un successo per ilitaliano. Torna a sorridere, bravo adrsi il, evento tenutosi sul percorso par 72 del RoyalClub sito nella capitale danese. Ilistasi è imposto con lo score complessivo di -12 (276 colpi), inserendo le marce alte dopo un primo round concluso addirittura con un pessimo +3. L’azzurro ha beffato per un solo colpo nel testa a teste del quarto giro il sudafricano Casey Jarvis. Terza posizione e podio completato con -9 del finlandese Matias Honkala. Restando in casa Italia 20esima posizione per Andrea Pavan, 45° posto per Aron Zemmer, 60° per Francesco Laporta e 64° per Lorenzo Scalise., talento ...