Gazzetta – Inter su Hojlund e Scalvini dell’Atalanta | quanto costano

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 maggio 2023) 2023-05-27 11:37:53 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: L’attaccante e il difensore di Gasperini sono da tempo nel mirino di Marotta. I rapporti tra i due club sono ottimi, specie in sede di mercato Stasera saranno avversari dell’e daranno più del 100% perché in caso di successo a San Siro, la loro Atalanta rientrerebbe prepotentemente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. In futuro, però, Rasmuse Giorgiosaranno tra gli obiettivi di mercato del club di viale della Liberazione. I loro nomi sono da tempo in cima alla listaista per i rispettivi ruoli, ma se il danese è un investimento vincolato alla ricerca di un centravanti, operazione che scatterà quando ci sarà la certezza che Lukaku non sarà confermato, l’italiano è una ...