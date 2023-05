Da Torino | “Il TAR può bloccare il campionato” | ma lo Scudetto del Napoli non è in discussione

Leggi su dailynews24

(Di domenica 28 maggio 2023) Attraverso il portale TuttoJuve.com, il giornalista Andrea Bosco scrive in merito aldi Serie A e di una Juventus che si ritrova, per l’ennesima volta, a lottare per un posto in Europa dopo la penalizzazione in classifica. In particolare, il giornalista scrive in merito ad un possibile decisione del TAR. “Il Tar puòL'articolo