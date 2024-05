Cina | Mastercard - joint venture avvia attivita’ di clearing carte bancarie nel Paese

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pechino, 09 mag – (Xinhua) – Lacinese dioggi ha annunciato l’inizio ufficiale delle operazioni di compensazione delle, con l’emissione dia marchiopresso i suoi istituti membri per uso nazionale e internazionale. LaNetsUnion Information Technology (Beijing) Co., Ltd., unatrae NetsUnionCorporation, ha ricevuto l’approvazione formale dalla Banca popolare cinese, la banca centrale del, nel novembre dello scorso anno per ledidellein ...

Il servizio Mastercard è cambiato in maniera radicale. Una trasformazione giunta dopo ben 30 anni e attuata a partire dal 1° luglio 2023. Si parla della dismissione del circuito Maestro . È stato decretato come le banche europee non potessero più ...

Se avete una carta Mastercard del circuito Maestro, è tempo di dirle addio. Mastercard , queste carte di debito smetteranno di funzionare : cosa fare – corrieredellacittà.com Il marchio rosso e blu da marzo 2024 andrà in pensione. Per chi ha una ...

Pixpay: la carta prepagata per il viaggio d'istruzione dei tuoi figli - Pixpay: la carta prepagata per il viaggio d'istruzione dei tuoi figli - Pixpay offre una carta prepagata mastercard per minorenni con app educative per genitori e figli, promuovendo l'apprendimento finanziario e la sicurezza con personalizzazione e controllo.

La France veut limiter l'envolée des frais de paiement par carte - La France veut limiter l'envolée des frais de paiement par carte - Une menace pour les géants Visa et mastercard, accusés de profiter de leur position dominante sur le marché des paiements par carte pour imposer des tarifs de plus en plus élevés. Face à l'inflation ...