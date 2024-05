One Piece | il manga si prende una pausa! Ecco quanto dovremo aspettare

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo aver lasciato di stucco in fan con una serie di rivelazioni, One, questo mese, sirà una nuovail 19 maggio, che stavolta sarà più breve rispetto a quella precedente. Ilka Eiichiro Oda è impegnato nella realizzazione dell’arco narrativo finale e tornerà su Weekly Shonen Jump il 26 maggio. I lettori non potranno godersi il capitolo delin questo numero, ma uscirà qualcosa il 12 maggio. Non c’è da preoccuparsi, perriguarda la, inè dovuta a un periodo importante che coinvolge il Giappone, la Golden Week. Una scena di OneGold – Il film, fonte: Koch MediaLa settimana d’oro porta con sé molte festività importanti, perciò Shueisha permette di fermarsi in questo periodo. I fan ...

One Piece 1114: le prime immagini confermano il ritorno di numerosi personaggi - One piece 1114: le prime immagini confermano il ritorno di numerosi personaggi - Le immagini emerse in queste ore su One piece 1114 delineano il ritorno di svariate figure: unite sotto il segno del disastro più 'democratico' del manga.

One Piece Odyssey è in super offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre - One piece Odyssey è in super offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre - Il gioco è acquistabile su Amazon a 19,99 euro per Xbox Series X, 25,99 euro per PS5 o 29 euro per PS4, invece di un prezzo di listino di 69,99 euro.

One Piece 1114: gli spoiler completi anticipano l'inizio dell'Apocalisse - One piece 1114: gli spoiler completi anticipano l'inizio dell'Apocalisse - I leak integrali appena emersi su One piece 1114 spostano l'attenzione sul destino del mondo: in procinto ormai di soccombere ad un evento apocalittico.