Nube chimica dalla piscina - 150 studenti intossicati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’incidente si è registrato questa mattina, poco dopo le 8, in un impianto privato, adiacente a moltissime scuole della città.– Ilcorrieredellacittà.com Intanto, i Tecnici dell’Arpae sono al lavoro per monitorare i livelli di qualità dell’aria. Unagiallastra, probabilmente contenente acido solforico in combinazione con altre sostanze, si è sprigionata questa mattina intorno alle 8 dalle piscine di Guastalla, un impianto privato adiacente a molte scuole nella cittadina di Reggio Emilia. Circa 150 persone, per lo più ragazzi, sono state intossicate, manifestando sintomi come tosse e lacrimazione. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita. L’incidente sembra essere avvenuto durante i lavori di manutenzione ai depuratori degli impianti. ...